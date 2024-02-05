“أحمد كمال”: الأوكازيون فرصة لتنشيط التجارة ويزيد من القوة الشرائية للمواطنين 

أكد ” أحمد كمال ” معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجارى، مشيرا إلي أن الأوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة على السلع، وأشار الى أن توجيهات الدكتور” على المصيلحى” وزير التموين للجهات الرقابية هى التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون وسعر بعد دخول المحال فى الاوكازيون.

وأضاف “كمال ” أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة فى الاوكازيون.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه قد أصدر قراراً وزارياً ببدء التصفية الموسمية الاولى لعام 2024 (الاوكازيون السنوى) اعتبارا من الخامس من فبراير الجاري ونص القرار الصادر أن يكون الاوكازيون لمدة شهر وان يكون لكل محال اسبوعين.