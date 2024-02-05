“التعليم العالى”: اتفاق تعاون بين جامعة القاهرة “الفرع الدولي” وجامعة إيست لندن لدعم مواهب الطلاب

شهد دكتور. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق تعاون بين جامعة القاهرة “الفرع الدولي” وجامعة إيست لندن، لاستضافة برامج دولية بالتعاون بين الجامعتين في مجال الاقتصاد والتمويل والتسويق الرقمى، بحضور د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ووفد من جامعتي القاهرة “الفرع الدولي” وجامعة إيست لندن، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يأتي تعميقًا لعلاقات التعاون القوية بين الجامعات المصرية وجامعة إيست لندن، مشيرًا إلى الاتفاقيات والبروتوكولات المُثمرة التي وقعتها جامعة إيست لندن مع العديد من الجامعات المصرية من بينها (الإسكندرية الأهلية، والمنصورة الجديدة، والمنصورة الأهلية)؛ لإتاحة درجات علمية مُزدوجة لافتًا إلى أن جامعة إيست لندن تتميز بالتركيز على دعم مواهب الطلاب وتزويدهم بالقدرات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأكد الوزير على متابعة سياسة الوزارة بالاهتمام الكبير بتدويل منظومة التعليم العالي المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السُمعة المُتميزة عالميًا، والارتقاء بالمؤسسات التعليمية الدولية لمصاف نظيراتها الدولية، وجعل مصر قِبلة لتقديم الخدمات التعليمية فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأشار د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسات التعليم العالي على مدار العشر سنوات الماضية للوصول بتنافسية الجامعات المصرية إلى العالمية ودعم الشراكات الدولية مع الجهات الأجنبية ذات الصلة، والتوسع فى تأسيس درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

ومن جانبه، قدم د. محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، الشكر للوزير لاستضافة ورعاية توقيع هذا الاتفاق، مؤكدًا أنه يأتى تماشيًا مع تطبيق الجامعة لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، وتحقيق مبدأ المرجعية الدولية، كما يأتي في ضوء حرص جامعة القاهرة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مزدوجة للتدريس بالفرع الدولى للجامعة.

واستعرض د. محمد العطار مساعد رئيس الجامعة للفرع الدولي، ما حققته جامعة القاهرة بإنشاء هذا الفرع، حيث يضم 18 برنامجًا (10 برامج لمرحلة البكالوريوس، و8 برامج للدراسات العليا)، بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة ومعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى الجهود التى قامت بها الجامعة لتعزيز التعاون الدولي خاصة مع دول (اليابان، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وغيرها)، وتدشين برامج دراسية حديثة تُلبي احتياجات المستقبل مثل (الذكاء الاصطناعى والروبوت والطاقة الجديدة والمتجددة، ريادة الأعمال).