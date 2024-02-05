مدير مركز البحوث: “الزراعة” لديها 11 مزرعة أفريقية ومشروع الصوب ساهم في توفير 80% من مياه الري

أكد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن استنباط سلالات البذور يعتمد على تقليل فترة إنتاج الصنف وذلك لمواكبة التطورات الكبيرة فى القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة، إضافة لدعم الفلاح من خلال مشروع تبطين الترع لتوفير المقننات المائية للأراضي المستصلحة حديثا والتي بلغت حوالي 3.4 مليون فدان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 10 حقول استرشادية على مستوى الجمهورية خاصة وان هناك ثقافات مختلفة ومن ثم يتم التعامل مع الجميع وفقا لطبيعة كل منطقة والهدف هو توفير كافة البيانات والمعلومات والتغلب على نقص المهندسين، إضافة للمدارس الحقلية التي تساهم بقوة أيضا فى توفير المعلومات اللازمة للفلاح ومد المزارع بكل البيانات المطلوبة بشأن المحاصيل.

وأكد أن مشروع الصوب الزراعية ساهم بقوة في توفير 80% من مياه الري، إضافة لزيادة الصادرات إلى 7.5 مليون طن، وهذا يؤكد ثقة الدول في الحاصلات الزراعية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة والتي تهدف بشكل عام الحفاظ على جودة الحاصلات الزراعية والوصول إلى أعلى جودة وهذا ما تم خلال الفترة الأخيرة. ولفت رئيس معهد البحوث الزراعية، إلى أنه كانت هناك إشكالية بسبب تدنى إنتاج محصول قصب السكر وتراجع الإنتاج إلى 20 طن للفدان فقط، وتم تدشين مشروع جديد للشتلات ساهم بقوة لزيادة الإنتاجية ونأمل أن تصل الإنتاجية لـ60 طن للفدان الواحد، وكشف أن وزارة الزراعة لديها 11 مزرعة أفريقية، قائلًا: وهناك اتجاه للتوسع في هذه المزارع، وهذه الخطوة ساهمت بقوة في الوقوف على طبيعة السوق الإفريقية وطبيعة الحال خاصة للاستفادة من هذا الأمر في زيادة تصدير الحاصلات المصرية للقارة الأفريقية.