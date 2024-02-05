الأهلي يفوز على سموحة ودياً بهدفى موديست

في اللقاء الودى الذى أقيم على استاد السلام، وجمع بين فريقى الأهلي وسموحة، فاز المارد الأحمر على النادى السكندرى بهدفين مقابل هدف اليوم “الإثنين”، تقدم حسام حسن لفريق سموحة، ونجح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي فى إدراك التعادل، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي هدف الفوز لفريقه فى الشوط الثاني.

وبدأ الاهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مصطفي شوبير وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومعتز محمد وعلي معلول ومصطفي أبو الخير وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وحسين الشحات وأنتوني موديست.