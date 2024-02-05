محمد العرابي: نسعى جاهدين للتوصل إلى نتائج تتضمن وقف إطلاق نار كامل والوصول إلى اتفاق سياسي يمنح الشعب الفلسطيني أملًا

أكد السفير “محمد العرابي” وزير الخارجية الأسبق، إن إدارة أزمة قطاع غزة منذ بداية الحرب في ٧ أكتوبر وحتى الآن من الجانب المصري كانت إدارة رصينة.

وأوضح أن أهداف إسرائيل في الإفراج عن الرهائن لن تحدث إلا عن طريق التفاوض، وأن ما قدمه وزير الخارجية الإسرائيلي كان فاشلًا. …جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب احتفاء بيوم فلسطين تحت عنوان ” الوضع الراهن في فلسطين

و أكد أن دور الوسيط كان الأساسي، حيث حرصت مصر على تخفيض التوتر، وشهدت استقبالها لعدة وزراء خارجية لدول أوروبية خلال أسابيع قليلة، وكان آخرهم وزير خارجية فرنسا.

وتابع: “في تقديري، نحن على وشك الوصول إلى نقطة الانتهاء، حيث نسعى جاهدين للتوصل إلى نتائج تتضمن وقف إطلاق نار كامل والوصول إلى اتفاق سياسي يمنح الشعب الفلسطيني أملًا