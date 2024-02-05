عضو المجلس الفلسطيني يتوجه بالشكر للشعب والحكومة المصرية لرفضهم فكرة التهجير ودعمهم للقضية

أعرب الدكتور “رياض الخضري” عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس مجلس أمناء جامعة غزة عن فخره وامتنانه للشعب والحكومة المصرية على دعمهم القوي للقضية الفلسطينية ورفضهم القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وأثنى على الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتوفير المساعدات وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، معبرًا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على استقبال مستشفيات مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين.

وقدم الشكر أيضًا لوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، على القرارات الداعمة التي اتخذها تجاه الطلاب الفلسطينيين، وشكر الدكتور الخضري دولة جنوب أفريقيا على تقديمها دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية بسبب حرب الإبادة التي تشنها على غزة، والتي انتهت بإدانة إسرائيل…جاء ذلك خلال ندوة بمعرض الكتاب بعنوان “الوضع الراهن في فلسطين”

وأوضح أن قطاع غزة يعاني من حصار مستمر منذ عقود، سواء بريًا أو بحرًا أو جوًا، والذي أثر سلبًا بشكل كبير على جوانب الحياة الإقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية في المنطقة.