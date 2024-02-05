فى جناح وعى بمعرض الكتاب  الرائدات الريفيات يحاربن  ختان الإناث والعنف الأسري

تواصل وزارة التضامن إمداد المواطنين بالمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة،من خلال جناح وعى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ال 55

وأكدت “مونيكا حلاوة” رائدة بمديرية التضامن بالعمرانية وتشارك في معرض الكتاب أن رسالة برنامج وعى هى توعية الجمهور ومحاولة تغيير السلوكيات الخاطئة مشيرة إلى أن أبرز السلوكيات التي تحاول توعية الفتيات بمخاطرها هى عادة ختان الإناث.

واكدت مونيكا بالرغم من تجريم ختان الإناث إلا أنه لا يزال موجود ومنتشر ،واوضحت أن رسالتها اولا توعية الأم والأب بمخاطر هذة العادة السيئة وأنها محرمة وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

فيما أشارت أسماء حلاوة إحدى الرائدات المشاركه بجناح وعى أن أبرز السلوكيات السلبية المنتشرة فى البيوت المصرية هى العنف الأسري خاصه العنف الجسدي ضد المرأة والأطفال .

ويعتبر برنامج وعى من البرنامج المستحدثة التى تعمل على تشكيل الوعى الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية ، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة ، مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

و المستفيدين من البرنامج هم الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وقد وصلوا إلى نحو ٣ مليون أسرة (١٥ مليون مواطن ومواطنة)، والمستفيدات من برامج المرأة بالوزارة، وأهالي ٢٧٣ قرية من المستفيدين من برنامج حياة كريمة، وكذلك المستفيدين من كافة برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي و٢ كفاية وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتقوم آليات عمل البرنامج على ٣ اتجاهات الأولى التواصل الإجتماعي والإعلامي الإيجابي؛ بالاتصال المباشر من خلال الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والجمعيات الأهلية الشريكة ومن خلال مواد إعلامية بمنافذ برامج وخدمات الوزارة كمكاتب البريد والوحدات الاجتماعية، وكذلك بالتوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التلفزيونية والإعلام الجماهيري.

أما الاتجاه الثاني لآليات عمل البرنامج تقوم على دمج رسائل وعي في برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وبرنامج ٢ كفاية لتنظيم الأسرة وبرامج مكافحة الإدمان ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يأتي الاتجاه الثالث وهو تفعيل إنفاذ السياسات والإجراءات والقوانين الداعمة للتغيير الاجتماعي.