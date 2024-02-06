وزير المواردالمائيةوالرى : التوازن بين المياه والطاقة والغذاء يحقق أهداف التنمية المستدامة

فى اطار المشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة من “منتدى البحر المتوسط للمياه” المنعقدة بالعاصمة التونسية “تونس” .. شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى؛ فى جلسة “المائدة المستديرة الإقليمية الثانية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء و البيئة (WEFE) في منطقة البحر الأبيض المتوسط” .

وأكد سويلم أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد بشكل كبير علي تحقيق الأمن والتوازن بين المياه والطاقة والغذاء ، وأن مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة هو أحد الأدوات الهامة لتحسين التعاون بين دول حوض البحر المتوسط والتعامل مع تحديات المياه والغذاء فى منطقة البحر المتوسط والعالم .

وأشار لأهمية تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه ، بالتزامن مع تعزيز التعاون (جنوب – جنوب) خاصة بين الدول المتشاطئة في الأنهار المشتركة ، بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع .