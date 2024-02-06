الزراعة تستعرض أمام “الشيوخ” جهود تطوير منظومة الري

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن التحديات الحالية سواء المتعلقة بالموارد المائية أو التوسع العمراني،

تتطلب تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الأرض لتعظيم الإنتاجية الزراعية وزيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولي الاقتصادي والاستراتيجي.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظام الرى الحديث في محافظات مصر “الجدوى- الفرص- التحديات”.

وأضاف عزوز، ذلك بالإضافة إلي ضرورة زيادة الرقعة الزراعية بإضافة مساحة جديدة ( التوسع الافقي ) وزيادة الانتاجية في الاتجاه الرأسي لوحدة المساحة من خلال الممارسات الزراعية وحزم التوصيات وتحسين الاصناف النباتية وتطويرها وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية وتطوير وتحديث منظومة الري وصيانة التربة وايضاً التصنيع الزراعي والقيمة المضافة.

وأكد أن خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلي المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، حيث تستهدف الدولة تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من إستخدام الأساليب التقليدية فى الري إلى إتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.

واستعرض عزوز عدد من المشروعات والمبادرات التى تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية.