المصري البورسعيدى يستضيف طلائع الجيش على مقعد نهائي كأس الرابطة

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، فى الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، المواجهة المرتقبة والتى من المنتظر أن تأتى مثيرة، بين فريقي المصري البورسعيدي وطلائع الجيش، فى منافسات نصف النهائي بكأس الرابطة، للبحث عن فرصة التأهل للمباراة النهائية.

النادي المصري بقيادة مدربه علي ماهر، يدخل مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد الفوز في المباراة الماضية بالدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة شهدت تألق الصفقات الجديدة.

وقد حرص مجلس إدارة فريق النادى المصري، على تحفيز لاعبيه بالمكافآت والسعى للتتويج باللقب، ويتسلح علي ماهر بعودة المصابين وفي مقدمتهم فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى تألق الصفقات الجديدة وعلى رأسهم صلاح محسن، والذى سجل وصنع في أول مشاركة له مع الفريق البورسعيدي بالمباراة الماضية.

فيما يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيوني، بعد التأهل من ربع النهائي على حساب الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويريد بسيوني الاستفدة قدر الامكان من الصفقات الجديدة التي ضمها الطلائع خلال الميركاتو الشتوي الجاري وفي مقدمتهم عمر السعيد، الذي انضم إلى الطلائع لتدعيم الهجوم.