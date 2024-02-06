أكديما :طرح أصناف جديدة وتوطينها بالسوق الدوائى المصري بأسعار تنافسية

أكدت الدكتورة” أُلفت غراب” ، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، أن الشركة قامت بطرح أصناف دوائية جديدة وتوطينها بالسوق الدوائي المصري خلال عام 2023 بأسعار تنافسية ،وهي الأدوية الخاصة بـ (العناية المركزة والحالات الحرجة، الشلل الرعاش والجهاز العصبي، التخدير بالحقن، علاج الغدة الدرقية،كربول الأنسولين البشري، فيتامين د، المضادات الحيوية والمضادة للفطريات، قطرات العيون أحادية الجرعة)، فضلاً عن تطوير الطاقة الانتاجية لتغطية احتياجات مصر بالكامل من ألبان الأطفال …جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ووزيرى المالية والتعاون الدولي.

واستعرضت ” غراب “انجازات الشركة خلال عام 2023، والجهود التي حققتها في تلبية الاحتياجات الدوائية في السوق المصري وتنفيذ الاستراتيجيات لخدمة المرضى،مشيرة إلى أن عام 2023 تضمن الانتهاء من مشروعات ( مصنع إنتاج أدوية علاج الأورام، إنتاج المحاليل العلاجية والمياة المقطرة والمذيبات، إنتاج كربول وقلم الأنسولين، إنتاج قطرات العيون أحادية الجرعات). وأضافت أنه تم الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية لتصبح مصانع الأدوية المصرية مركزاً رئيسياً لتصنيع منتجاتهم الدوائية، وفتح أسواق تصديرية جديدة في عدد من الدول من بينها (الفلبين، كوبا، المكسيك، أذربيجان، وعدد من الدول الأفريقية)، فضلاً عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مراكز الأبحاث والشركات في مجالات البحث العلمي، وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بزيادة الاستثمارات الخارجية.