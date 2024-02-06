نيفين عثمان: الختان جريمة مخالفة لأخلاقيات  وقواعد مهنة الطب وليس لها أي مرجع ديني

تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث أكدت “نيفين عثمان” الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن بناتنا هن الشمس التي تشرق كل يوم بأمل جديد فمن أجلهن نجدد اليوم عهدنا لهن بالأمان والحماية.وقالت : باقون ومستمرون في طريقنا للقضاء على جريمة ختان الاناث التي تنتهك أجسادهن.

ووجهت رسالة إلى كل أب وأم وجد وجدة بأن يكونوا الحصن الآمن لهن وألا يكونوا سببا في آلام ومعاناة لا نهاية لها، ووجهت دعوة إليهم قائلة : انضموا لنا في صفوفنا لنقضي سويًا على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، انضموا لنا لنحمي فتياتنا من هذه العادة الذميمة وكل ما يلحق بهن الأذى، فلا يوجد أي مرجع علمي أو طبي يثبت هذه الجريمة فما هي إلا مخالفة لآداب وأخلاقيات وقواعد مهنة الطب المعروفة والمتفق عليها، بل هي عذاب بلا مبرر، وموروثات بالية ليس لها أي مرجع ديني سواء إسلامي أو مسيحي.