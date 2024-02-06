“رفقاء قادرون باختلاف” مبادرة تطلقها وزارة التربية والتعليم لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلن دكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق مبادرة “رفقاء قادرون باختلاف”، مؤكدا أن الوزارة قامت بتعميم أكثر إشارات الصم تكرارًا وتداولا في المدارس، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم على أن تكون هذه الإشارات متعارف عليها وأساس للغة الحوار مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم، موضحا حرصه على أن تضم قائمة أوائل الثانوية العامة طلاب من ذوي الإعاقة، وطالب من كل فئة إعاقة (دمج).

جاء ذلك على هامش توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ومؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (ذراع البورصة المصرية المجتمعي) بشأن تقديم الدعم التكنولوجي اللازم لمدارس وفصول التربية الخاصة وتجديد الورش.

وأوضح الوزير أن توقيع هذا البروتوكول يأتى في ضوء سعي الوزارة لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، يتم فيها مراعاة المعايير العالمية، والاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

وقد شهدت فعاليات احتفالية مراسم توقيع البروتوكول تكريم الطلاب العشر الأوائل خريجي دبلوم ضعاف السمع على مستوى الجمهورية تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة الجهد والعمل الدؤوب.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تفقد الوزير معرض أعمال الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة والذى تضمن أعمال فنية، وتريكو، وملابس، وطباعة ومنسوجات.