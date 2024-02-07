صدام قوى وحاسم بين نيجيريا وجنوب أفريقيا لحجز مقعد نهائى أمم أفريقيا 2023

على ملعب «السلام» فى كوت ديفوار، وفي تمام السابعة من مساء اليوم «الأربعاء» بتوقيت القاهرة، موعد عشاق الساحرة المستديرة مع المواجهة الحاسمة بين منتخب نيجيريا ونظيره جنوب أفريقيا، في افتتاح منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.

وتمكن منتخب نسور نيجيريا من التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بعد الفوز على أنجولا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.

فيما تمكن منتخب جنوب أفريقيا من خطف تذكرة العبور إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2 /1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “شارليس كونان باني”.

وتأمل “النسور الخضر” فى تخطى “البافانا بافانا” من أجل التأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب الرابع فى تاريخه بكأس أمم أفريقيا، بعدما حصد اللقب 3 مرات سابقة فى تاريخه نسخ (1980، 1994، 2013).

ويبحث منتخب نيجيريا عن معادلة الرقم المسجل باسم المنتخب الغانى فى المركز الثالث بقائمة المنتخبات الأكثر حصداً للقب الأفريقى عبر التاريخ، حيث يملك “البلاك ستارز” 4 ألقاب فى تاريخه.

وسيدير المبارة تحكيميًا، احكم المصرى أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدان، ومحمود اسماعيل حكم رابع، ولحلو براهيم الجزائري حكم فار.