رُغم ما يُثار على السوشيال ميديا.. تعرف على أول قرار للعميد بعد توليه منتخب مصر فنيًا

أعلن المدير الفني لمنتخب «الفراعنة» حسام حسن، والذي تولى المهمة خلال الساعات الماضية بشكل رسمي، بعد قرار اتحاد الكرة بتعيينه في هذا المنصب في أعقاب إقالة البرتغالي روي فيتوريا، عن استمرار لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائدا للمنتخب الوطني، ولن يتم سحب شارة القيادة منه كما ذكرته مواقع التواصل الاجتماعى.

وبذلك يكون حسام حسن، قد أنهى الأقاويل التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن احتمالية سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح، كما أكد المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني يدعم بقوة لاعب ليفربول، وأنه سيكون له دور كبير داخل صفوف الفراعنة في المرحلة المقبلة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية مرة أخرى بعد حالة الغضب الأخيرة من مستوى مصر في أمم أفريقيا.

ويأتى هذا القرار فى محاولة وسعى حسام حسن للم شمل الجميع داخل منتخب مصر، على أمل عودة الفراعنة للمنصات القارية وتحقيق النجاحات في المرحلة المقبلة، وتقديم أداءًا قويًا في تصفيات كأس العالم 2026.