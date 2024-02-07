فى الزمالك.. تعليمات من جوميز للاعبي وسط الأبيض وتدريبات خاصة لثنائي حراسة المرمى

وجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز، تعليمات خاصة للاعبي خط وسط الفريق، وذلك خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق خلال مران اليوم «الأربعاء»، الذي أقيم على ملعب النادي بميت عقبة.

وكان جوميز قد أوقف التقسيمة أكثر من مرة، لتوجيه التعليمات للاعبي خط الوسط، بعدم ترك المساحات للاعبي الفريق المنافس خلال التقسيمة الفنية، وضرورة استعادة الكرة في أسرع وقت ممكن وإفساد هجمات الفرق المنافسة على مرمى الأبيض.

كما شهدت التقسيمة، تخصيص فقرة خاصة للتدريب على تسديد الضربات الحرة من خارج منطقة الجزاء، في وجود حائط صد بشري، للوقوف على أفضل المسددين للضربات الحرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، وذلك استعداداً لمواجهة «الدراويش» والمقرر لها يوم 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعلى جانب آخر، خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة في المران الجماعي الذي أقيم اليوم «الأربعاء»، بمشاركة محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة المرمى بالقلعة البيضاء.

وتولى جوزيه جوميز الإشراف على مجموعة أخرى من اللاعبين قام بتقسيمهم إلى فريق لخوض تقسيمة فنية، في وجود حارسي الشباب علاء معاذ الدين وعبد الرحمن نفاد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.