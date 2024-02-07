تدريبات قوية للاعبى الأهلى الدوليين وانتظام ديانج فى المران

قام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر، بقيادة المران لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏اليوم «الأربعاء»، في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا‎.

وكان كولر قد منح اللاعبين راحة من المران، واقتصرت التدريبات على اللاعبين الدوليين، حيث شهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج.

من جهته، فضل لاعب النادي الأهلي أليو ديانج، ‏المشاركة في تدريبات اللاعبين الدوليين الذي أُقيم صباح اليوم «الأربعاء»، وذلك بعد عودته للقاهرة مباشرةً.

وكان من المُقرر أن ينتظم أليو ديانج في تدريبات النادي الأهلي غدًا «الخميس»، بعد عودته من المشاركة مع منتخب مالي في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وفى سياق آخر، يخضع لاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا لاختبار طبي من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية مع فريقه، حيث كان كوكا يعاني من الإصابة بإلتواء في الكاحل تعرض له خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، ةسيقوم الجهاز الطبي للأهلي بتحديد الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية لفريقه.