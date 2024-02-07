الكرواتي لوكا مودريتش يقترب من وداع ريال مدريد

كشف تقارير صحفية إسبانية اليوم «الأربعاء»، عن آخر التطورات بشأن مستقبل نجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، حيث ينتهي تعاقد مودريتش (38 عامًا) مع النادى الملكى، فى نهاية الموسم الجاري، ولم تتم مفاتحته في التجديد حتى الآن.

وذكرت أنباء صادرة عن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن اقتراب اللاعب مودريتش من الرحيل عن ريال مدريد، بعد 12 عامًا داخل الميرينجي، وأنه في ظل الوضع الحالي سيكون هذا هو الموسم الأخير لمودريتش مع ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة، أن مودريتش سبق وأن تلقى الكثير من العروض في الصيف الماضي للرحيل عن ريال مدريد، لكنه قرر مواصلة القتال من أجل الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، لكن التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام عقد الأمور.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه من الممكن أن ينتهي الأمر بمودريتش في الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية، وأن ريال مدريد يريد أن يقول لمودريتش وداعا بأسلوب أنيق يتماشى مع تاريخه.