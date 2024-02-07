نائبة بالشيوخ: قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية أسعدت ملايين المصريين

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ إن قرارات الرئيس السيسي بشان الحماية الاجتماعية التي أعلنها منذ قليل أسعدت ملايين المصريين، مؤكدة حرص الرئيس السيسي على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن المصري.

واكدت خطاب أن حزمة القرارات التي أعلنها السيسي وبشكل عاجل اؤكد أن الرئيس يشعر بما يشعر به المصريين في ظل هذه الظروف الاقتصادية، موجهة الشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات التي أثلجت قلوبنا.

وأفادت النائبة أم الزيادة التي أعلنها الرئيس السيسي شملت العديد من القطاعات المختلفة بالدولة بل جميع القطاعات حيث تضمنت رواتب الموظفين وقطاع التعليم والمهن الطبية ورواتب المعاش، كل هذا يحسب للرئيس في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأن هذه القرارات من شأنها حماية اجتماعية للبسطاء الذين يعانون من الظروف المحيطة قائلة: شكرا للرئيس السيسي على شعوره بالمواطن وتوجيه بتنفيذ القرارات بشكل عاجل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قرارات منذ قليل خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.