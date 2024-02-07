أحمد عبدالقادر على وشك قبول عرضا من الدوري التركي

تلقى لاعب النادى الأهلي أحمد عبد القادر، عرضا من أحد فرق الدوري التركي على سبيل الإعارة، بحسب ما ذكره مصدر مسئول فى القلعة الحمراء من أن الساعات الماضية، شهدت وصول عرض رسمي من نادي سيفاس سبور التركي، لاستعارة أحمد عبد القادر.

وأوضح المصدر أن هناك مفاوضات قائمة في الوقت الحالي حول بعض التفاصيل، في ظل ترحيب مبدئي برحيل اللاعب عن القلعة الحمراء، ويأتى ذلك بناءًا على رغبة عبد القادر في الخروج من الأهلي، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا يوم 16 فبراير/شباط الجاري.