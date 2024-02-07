وزير الشباب والرياضة: الجميع يدعم حسام حسن فى مهمته الجديدة

أكد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أن حسام حسن هو أسطورة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية، وأشار إلى أن الجميع سيدعمه بكل السبل في مهمته الجديدة كمدير فني لمنتخب مصر.

وقال صبحي في تصريحات مُتلفزة: «أتمنى كل التوفيق لحسام حسن في قيادة المنتخب وسندعمه بكل السبل، كما أنه أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية وأدعو الجميع إلى دعمه بقوة في مهمته الجديدة».

وأضاف الوزير: «تطوير جميع المنتخبات الوطنية على رأس أولويات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، وكرة القدم مزاج عام عند المصريين، لذا فهم حريصون على تصحيح المسار دائما».

وعن العلاقة مابين المدير الفنى لـ«الفراعنة» حسام حسن ونجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، محمد صلاح قال صبحى: «حسام حسن يقدر ويحترم محمد صلاح وكل محترفي مصر بالخارج بشكل عام».

وكان حسام حسن قد هاجم صلاح، على خلفية خروجه من معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا والذهاب إلى ليفربول للعلاج من الإصابة التي ألمت به في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات.