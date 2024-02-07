بعد إعلان كلوب الرحيل عن ليفربول.. من هو مُدرب ليفربول المُستقبلى؟

أعلن المُدير الفنى للـ«الريدز» الألماني يورجن كلوب، قبل أيام أن مسيرته مع فريق ليفربول قاربت من النهاية، وذلك مع انتهاء الموسم الحالي.

وعلة الأرجح، أنه يبدو وكأن الإدارة كانت تعلم بقرار يورجن كلوب قبل أن يعلنها هو رسميًا بما يُقارب الشهرين، ولكن الأطراف المعنية اختارت تأجيل الإعلان.

وبحسب التقرير الذى نشرته صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، فإن كلوب أخبر إدارة ليفربول أنه سيغادر في شهر نوفمبر الماضي، ولكنه أعلن ذلك للجماهير في يناير.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول تواصلت في شهر نوفمبر مع أيقونة النادي «تشابي ألونسو» ليتولى مسئولية تدريب الفريق الأول اعتباراً من الموسم المُقبل.

وذكرت الصحيفة إلى أن نادي باير ليفركوزن الذي يُدربه تشابي ألونسو يتمسك ببقاء مُدربه الإسباني خلال الموسم الجديد، خاصة أنه منخرط في خطط الفريق للمرحلة القادمة.

بالإضافة إلى أن ألونسو أبلى بلاءًا حسناً مع ليفركوزن هذا الموسم في الدوري الألماني، ويأتى الفريق حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة بعد مرور 20 جولة.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن مُدرب ليفربول المُستقبلي، وهل ستنجح الإدارة في إقناع تشابي ألونسو بمشروعها الرياضي أم أنها ستبحث عن مُدربٍ آخر.