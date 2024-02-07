في أول اختبار مع حسام حسن.. «الفراعنة» فى مواجهة منتخبات أوروبية وعربية

يستعد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حسام حسن، والذى جاء خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، والذي تمت إقالته بسبب خروج منتخب «الفراعنة» المُهين من أُمم إفريقيا، لخوض أول اختبار له فى مهمته مع المنتخب الوطنى.

تبدأ أولى مباريات منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في دورة ودية بدولة الإمارات خلال شهر مارس المُقبل، بداية من يوم 22 وحتى 26 باسم (Wins united cup).

وستُشارك في الدورة 4 منتخبات: «مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلاندا» بنظام نصف النهائي، ثم المباراة النهائية وتحديد صاحب المركز الثالث.

سيتم تحديد الخصوم بناء على قرعة سيتم إجرائها، وستُقام مباراتي نصف النهائي يوم 22 مارس، ثم مباراة تحديد المركز الثالث يوم 25، والختام بالنهائي يوم 26 من نفس الشهر.

وكان اتحاد الكرة، قد قرر توجيه الشكر إلى روى فيتوريا، وذلك بعد أن ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، من دور الـ16 بعد الهزيمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وعدم تحقيق أي فوز بالبطولة.