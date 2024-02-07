قطر أطاحت بإيران وتضرب موعدا ناريًا مع الأردن في نهائي عربى لأُمم آسيا

خطوة واحدة تفصل المنتخب القطري فى حملة الدفاع عن لقبه، بعد أن وصل لنهائي بطولة كأس آسيا المقامة على أرضه، بعدما فاز على نظيره المنتخب الإيراني بثلاثية مقابل هدفين، في الدور نصف النهائي يوم «الأربعاء».

بدأ المنتخب الإيراني بالتقدم، عن طريق لاعبه سردار آزمون في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، فيما رد عليه «العنابي» بهدفين حملا توقيع جاسم جابر وأكرم حسن عفيف، في الدقيقتين 17 و43، لينتهى الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض والضيافة «العنابى»، بهدفين مقابل هدف واحد.

ومع بداية الشوط الثانى أدرك المنتخب الإيرانى هدف التعادل في الدقيقة 51، من ركلة جزاء نفذها علي رضا جهانبخش، قبل أن يسجل النجم القطري المعز علي الهدف الثالث والفوز لبلاده في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وأكمل المنتخب الإيراني الدقائق لأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه شجاع خليل زاده في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب قطر موعدا في النهائي مع نظيره المنتخب الأردني، والذى تأهل على حساب كوريا الجنوبية بفوزه عليه بهدفين دون رد.

ويسعى المنتخب القطري لكتابة التاريخ في سجلاته الرياضية، والوصول لنهائي البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التولي، بعد أن حصد اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019، فيما يتطلع منتخب «النشامى» الذي سيخوض النهائي الأول له في البطولة القارية لتحقيق لقبه الأول.