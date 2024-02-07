كولر يستبعد ثلاثي الأهلي من حساباته لنهاية الموسم

استبعد المدير الفنى للـ«المارد الأحمر» السويسري مارسيل كولر، 3 لاعبين من حساباته الفنية في ما هو قادم من مباريات حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مارسيل كولر، قد ابعد الثلاثي محمود متولي وأحمد عبدالقادر وكريم نيدفيد عن خططه حتى نهاية الموسم، وفقاً لتقارير رياضية أوردتها الصحف الرياضية.

وأفادت تلك التقارير، عن طلب كولر رحيل هذا الثلاثي عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكن اللاعبين رفضوا الانتقال لأندية أخرى ضمن صفقات تبادلية.

وعلى ما يبدو أن طلب كولر باستبعاد الثلاثى، جاء بسبب تكرار الإصابات والتي وصفها السويسري بالمزمنة، حيث يعاني الأول «محمود متولى» من إصابات متكررة في العضلة الأمامية، والثاني «كريم نيدفيد» من رشح في الركبة.

فيما خرج أحمد عبدالقادر من حسابات مدرب الأهلي بسبب أزماته المتكررة مع الجهاز الفني، وعدم الاعتماد على خدماته في تشكيل الفريق فى الفترة الماضية، كما أن اللاعب يعاني في الوقت الحالي من إصابة في العضلة الخلفية.

ويملك أحمد عبدالقادر، بعض العروض الخارجية أبرزها من تركيا وقطر، فيما يمتلك الثنائى متولي ونيدفيد عدة عروضًا من الدوري المصري.