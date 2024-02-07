وكيل الشيوخ: قرارات السيسي تاريخية ونحن أمام رئيس وطني مخلص يحمل في قلبه هموم 105 مليون مواطن

أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بأن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم مظلة الحماية الاجتماعية، تاريخية، واكدت أننا أمام رئيس وطني مخلص يحمل في قلبه هموم 105 مليون مواطن، وأن قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة، ستكون لة دلالة إيجابية علي المواطن المصري.

وأضلف أبوشقة: أن دعم الرئيس السيسي المظلة الحماية الاجتماعية، هي بمثابة هدية للمصريين قبيل شهر رمضان، وستكون لها مردود كبير خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار، جراء الأزمات العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم، وستسهم في تخفيف العبء على المواطن المصري.

وبعث أبوشقة برسالة وتقدير واحترام للرئيس السيسي الإنسان الذي يثبت في كل يوم بانة قائد عظيم محب لوطنه وشعبه.

وتابع بأنه علي يقين بأن القادم افضل والمستقبل القريب سيثبت أن الدور المصري في كافة المجالات علي حق، لأنه يعتمد علي منهج الصدق في كل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية.