نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وقال نقيب المحامين، إن معجزة الإسراء والمعراج من معالم السيرة النبوية، التي تمنحنا العبر، كحسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وهي أمر خارق لقانون الأسباب الذي اعتاده الناس في الدنيا، فهي رحلة ربانية دلت لنا على حب الخالق جل شأنه لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم.