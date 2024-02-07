دفاع النواب: قرارات الرئيس هي البداية.. وإجراءات حاسمة لضبط الأسواق

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي التي تهدف إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة. مؤكداً بأننا أمام رئيس حفر اسمه في سجلات التاريخ كزعيم وطني إنسان يرفع شعار المواطن أولًا.

وأضاف وكيل دفاع النواب بأن استشعار الرئيس السيسي لهموم المواطن يؤكد أنه يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأنه اعتمد مع شعبه علي منهج الصدق والإخلاص واعلي القيم الإنسانية.

وتابع وكيل دفاع النواب بأن الزيادات تأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن وأزمات اقتصاديه تضرب العديد من دول العالم، إلا أن الرئيس السيسي والدولة المصرية وضعت المواطن المصري وهمومه أولوية فوق كل اعتبار.

ولفت ابراهيم المصري إلى هذه التحركات هي البداية وهناك الكثير والكثير من إجراءات وقرارات ستسهم في تخفيف العبء على المواطن المصري، ومنها إجراءات حمائية وقرارات حاسمة هدفها ضبط الأسعار وضبط الأسواق والقضاء على جشع التجار.