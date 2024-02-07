عضو صحة النواب: شركات الدواء تواجه أزمة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع   

شهدت أسعار الأدوية في ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تقلب أسعار الصرف ، وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، الوضع الذى يدفع فاتورته المريض البسيط، حيث من المفترض يتم مراعاة البعد الاجتماعي عند النظر في إعادة تسعير المنتجات الدوائية، خاصة أن الدواء يعد من المنتجات النادرة ، الذي يتداول بتسعيرة تقررها الحكومة مسبقا، ولا يسمح للشركات أو الصيدليات بتغييرها، الا أن الواقع يعكس استمرار ارتفاع الاسعار.

وقد وصلت زيادات الاسعار لـ 2000 صنف دوائى منذ أواخر 2022 وحتى الان، من أصل قرابة 17 ألف صنف متداول في السوق، حيث تضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 70 ألف صيدلية، و1200 مخزن للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية، والتى أشارت الى أن حجم استهلاك المصريين من الأدوية خلال 2023 وصل بنحو 135 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بعام 2022، الذي شهد تحقيق مبيعات بقيمة 117.7 مليار جنيه، مع توقعات بارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى 150 مليار جنيه خلال العام الحالي، بنمو يتجاوز 11%.

من جانبها؛ أكدت إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بعض شركات الدواء العاملة بالسوق المصري تواجه أزمة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع من مواد أولية ، خاصة مع عدم استقرار منافذ توفير الدولار لاستكمال عملية الاستيراد، بجانب ارتفاع تكاليف حصولها على الدولار لتمويل صفقات الشراء، مشيرة الى أن شركات الدواء قامت بالفعل الشهر الماضي بوقف بعض خطوط التشغيل لديها في ظل تزايد ضغوط الإنتاج داخل السوق المحلي وسط ارتفاع معدل الطلب على تلك الأدوية، وذلك بسبب عدم قدرتها على استيراد خامات صناعة الدواء بسبب الحاجة إلى الدولار كما أن أسعار بيع منتجاتها لا تناسب تكاليف عملية التصنيع، مؤكدة على أن وجود فارق بين السعر الرسمي والحر للدولار أحد أسباب الأزمة الراهنة.

وأضافت إيرين، إن أسعار أدوية الأمراض المزمنة شهدت ارتفاع خلال الشهر الماضى بنسبة 15%، فيما زادت أسعار أدوية الأمراض الأخري بنسبة 20%، أما الأصناف الخاصة بأدوية السكر والبرد وألبان الأطفال تتراوحت بين 20% و25% وامتدت لتشمل عددًا من منتجات الشركات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن سوق الدواء لا يشهد تناقص واضح في الأدوية المعروضة سواء الأصيلة أو البديلة، ولكن هناك ارتفاع متواصل في التكاليف ، حيث تستورد القاهرة 95 % من مستلزمات إنتاج الأدوية من الخارج بالعملة الصعبة، محذرة من نفاد مخزون المواد الخام اللازمة للتصنيع فى بعض الشركات، والبدء فى استيراد مواد أخرى بالأسعار الجديدة، الامر الذى يعكس أنه سيكون هناك زيادة قادمة في أسعار منتجات الدواء محلية الصنع بنسبة لا تقل عن 17%، مع إمكانية رفعها مرة أخري في حال تحرك الخامات عالميًا وتواجد فارق في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.