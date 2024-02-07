سؤال برلماني للحكومة بشأن موقف المقبولين بالتوظيف في إعلان جهاز شئون البيئة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والبيئة بشأن موقف المقبولين بإعلان جهاز شئون البيئة رقم (1) لسنة 2022.

وقالت النائبة في سؤالها؛ بناءا علي إعلان وزارة البيئة الصادر في شهر سبتمبر 2023 لشغل وظيفة مراقب بيئي تم اجتياز الاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية في مقر الوزارة بحضور د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وتم قبول عدد 53 من المتقدمين للوظيفة بناءا علي إعلان وزارة البيئة الصادر في شهر سبتمبر 2023 لشغل وظيفة مراقب بيئي وتم اجتياز الاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية في مقر الوزارة بحضور وزيرة البيئة للإعلان الخاص بـ(محميات جنوب سيناء – محميات البحر الأحمر) والي الآن لم يتم التواصل مع أحد ولم يتم توظيفهم.

وتساءلت الجزار: لماذا تم إعلان الوظائف ولديكم النية بعدم التعيين فهل هذا الإعلان بهدف للدعاية أم ماذا؟

وأضافت أن عدم توظيف المقبولين يعتبر رسالة سلبية من الوزارة للمتقدمين للوظيفة وتصدير الإحباط وعدم الثقة لهم في الوزارة والحكومة مطالبة بالإسراع بتعيين المقبولين فلا يجوز أن تتراجع الوزارة عن تعيينهم بعد نجاحهم في الإختبارات وثقتهم في وعد الوزارة بتعيينهم مؤكدة ثقتها بأن الوزارة لن تخذلهم بعد نجاحهم وقبولهم ومقابلة الوزيرة.