أمم إفريقيا 2023.. بطاقة التأهل الأولى لـ«النسور الخُضر»

حجز منتخب نيجيريا بطاقة التأهل الأولى، وفازت بأول مقعد في نهائي كأس أمم إفريقيا، في كوت ديفوار بعد الفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادلا 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم «الأربعاء».

تقدمت نيجيريا عن طريق وليام تروست إيكونج في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، فيما أدرك تيبوهو موكيانا هدف التعادل لجنوب إفريقيا من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 89 ليحتكم المنتخبان الشوطين إضافيين، ثم انتهى الشوطان الإضافيان أيضا بالتعادل 1-1 ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لنيجيريا.

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جرانت كيكانا بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وتلتقي نيجيريا في النهائي يوم «الأحد» القادم، مع الفائز من كوت ديفوار المضيفة أو الكونغو الديمقراطية، اللتين تلتقيان اليوم «الأربعاء» أيضًا على ملعب «الحسن وتارا» الذي يحتضن النهائي أيضا.