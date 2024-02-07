الـ«كاف» يدعو حسام حسن لحضور حفل الأساطير بنهائى كأس الأمم الأفريقية

تلقى اتحاد الكرة المصري دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم- كاف- لحضور المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الكابتن حسام حسن، لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية وتكريمه كأسطورة من أساطير الكرة الأفريقية، لما قدمه حسام حسن في مسيرته الكروية.

وسيقام نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم 11 فبراير من الشهر الجاري بكوت ديفوار.

عقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماع تنسيقي مع إبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور عضوى المجلس اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا، والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار، ومدير إداري المنتخب وليد بدر.

وجاء ذلك للتنسيق لمعسكر المنتخب في شهر مارس المقبل خلال الفترة من 18 إلى 26، والذي يقام بالإمارات ويشهد مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس، وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن .