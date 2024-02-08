” أطاحت بالكونغو وتضرب موعدا مع نيجيريا في نهائي أمم إفريقيا 

بلغت كوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور نهائي كأس إفريقيا للأمم، للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2015، بعد فوزها على جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-0، أمس “الأربعاء” في نصف النهائي على ملعب “الحسن واتارا” في أبيدجان.

وبهذه النتيجة، ضربت “الأفيال” موعداً مع نيجيريا الفائزة على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

وسجّل لكوت ديفوار، المتوجة في 1992 و2015، سيباستيان هالر (65)، فواصلت عودتها “من الموت” بعد تأهلها شبه التعجيزي إلى الادوار الإقصائية، إثر خسارتين في دور المجموعات، إحداهما مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 أطاحت المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه والثانية أمام نيجيريا (0-1) التي تلتقيها مجدداً في النهائي.

وكانت نيجيريا حجزت بطاقة التأهل الأولى إلى النهائي بفوزها في وقت سابق اليوم على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وتقام المباراة النهائية لكأس إفريقيا يوم “الأحد” المقبل على ملعب “الحسن واتارا” في العاصمة الايفوارية أبيدجان.