تعرف على موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار

عشاق كرة القدم حول العالم، على موعد مع وصول قطار كأس أمم أفريقيا 2023، إلى المحطة الأخيرة والتي تحتضنها كوت ديفوار.

حيث شهدت النسخة الحالية من الكان العديد من المفاجآت والسيناريوهات الدرامية، وتنافس على بلوغ النهائي 4 منتخبات هي «نيجيريا مع جنوب أفريقيا» و«كوت ديفوار مع الكونغو الديمقراطية».

ونجح منتخب «النسور الخضر» في إقصاء منتخب الـ«بافانا بافانا» من علامة الجزاء، فيما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية ليتأهل الفريقان إلى النهائي.

وعن طرفي نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، فقد كان منتخب نيجيريا أول المتأهلين إلى المباراة النهائية، وذلك بعد التأهل عن المجموعة الأولى في المركز الثاني بعد تعادل مع غينيا الاستوائية وفوز على كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وأطاح منتخب النسور الخضر بمنتخب الكاميرون في دور الـ 16 قبل إقصاء أنجولا من ربع النهائي، وفي نصف النهائي تغلب على جنوب إفريقيا ليعود للنهائي الأول له منذ 11 عامًا.

فيما استطاع منتخب كوت ديفوار، التأهل من دور المجموعات بمعجزة، فبعد الفوز على غينيا بيساو خسرت من نيجيريا وغينيا الاستوائية برباعية نظيفة، لكن استطاعت خطف مركز بين الأفضل ثوالث.

وأقصى صاحب الأرض، كوت ديفوار، حامل اللقب، السنغال، من البطولة في دور الـ 16 بركلات الترجيح، ثم تغلب على مالي في مباراة مجنونة بربع النهائي، وفاز بهدف نظيف على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

وسيستضيف ملعب «الحسن واتارا» نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار مساء يوم «الأحد» الموافق 11 فبراير 2024، حيث ستنطلق المباراة النهائية في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما عن الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2023، فيحصل صاحب المركز الأول على 5 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.75 مليون دولار، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع على فيحصلا على 2.2 مليون دولار، وقد حصل كل منتخب شارك في ربع نهائي البطولة على 1.175 مليون دولار.