تعرف على تفاصيل الاجتماع الأول بين اتحاد الكرة وإبراهيم حسن

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، مساء أمس «الأربعاء»، اجتماعًا تنسيقيًا مع الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، ويُعد هذا هو أول اجتماع بعد تولى الأخوان حسام وإبراهيم حسن مسئولية تدريب منتخب «الفراعنة»، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

اجتماع اتحاد كرة القدم المصرى مع إبراهيم حسن، شهد حضور عضوي المجلس اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا، وكذلك المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار، إلى جانب مدير إداري المنتخب الكابتن وليد بدر.

ويُعد اجتماع اتحاد الكرة، للتنسيق لمعسكر منتخب «الفراعنة» والذى سيُجرى في شهر مارس المقبل خلال الفترة من 18 إلى 26، والذي سيُقام بالإمارات وسوف يشارك منتخب مصر في دورة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلند.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «إكس»، أن الاجتماع تناول تفصيلًا الترتيبات الخاصة بمعسكر منتخب مصر في شهر مارس، وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن.