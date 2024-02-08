الألماني يورجن كلوب حسم موقفه من تدريب برشلونة

ارتبط اسم المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى الألماني يورجن كلوب، مؤخرًا بتولي تدريب فريق برشلونة الإسباني في الموسم القادم، بحسب ما ذكرته وأعلنته بعض وسائل الإعلام الإسبانية المقروءة والمرأية، حيث تم وضع النقاط فوق الحروف عن طريق القناة الثالثة في التلفزيون الكتالوني، بخصوص هذا الشأن.

وكان الألمانى يورجن كلوب، قد أعلن فى وقت سابق عن رحيله عن ليفربول الإنجليزي، وذلك مع نهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي يبحث فيه برشلونة عن مدرب جديد لتعويض خروج تشافي هيرنانديز من النادي، بعدما قرر هو الآخر حمل حقائبه والمغادرة في الصيف.

كما كان يورجن قد حدد موقفه من تدريب البارسا، وأكدت دائرة المقربين من كلوب، للقناة الثالثة في التلفزيون الكتالوني، أن الألماني لن يذهب إلى الكامب نو، ولن يتولى تدريب برشلونة بأي حال من الأحوال.

وأوضحت القناة أن كلوب لن يدرب أي فريق في الموسم القادم، سواء برشلونة أو غيره، حيث يفضل الحصول على الراحة، ولن يغير رأيه مهما حدث، على حد ما ذكرته TV3.

كما أكدت القناة الكتالونية، عن اتجاه نية رئيس النادي الإسباني خوان لابورتا، للتواصل مع يورجن كلوب ومحاولة إقناعه بالعدول عن رأيه وقبول تدريب البارسا، خاصة وأن برشلونة لم يستقر بعد على هوية المدرب الجديد حتى الآن، ويركز الفريق في الوقت الحالى على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، بيد أن الفريق مازال يقاتل على جبهتي دوري ابطال أوروبا والدوري المحلي.