برلماني: قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور تعكس حرصه على تحقيق التنمية المستقبلية

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات وتعيين معلمين وأطباء جدد، وزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري والاقتصادي للدولة.

وقال عباس إن هذه القرارات تعكس حرص الرئيس على رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستقبلية للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات الرئاسية التي تهدف إلى رفع مستوى الأجور إلى 6000 جنيه تأتي في وقت حرج، حيث يشهد العالم تحديات اقتصادية كبيرة.

وأكد النائب زكي عباس، أن تلك القرارات تثبت أن الرئيس السيسي صاحب رؤية قائد حكيم يسعى جاهداً لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين ظروف المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوات الهامة تؤكد على التزام الحكومة بالاستماع إلى صوت الشعب وتلبية احتياجاته.

وأعرب النائب زكي عباس، عن تطلعه بتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمصر من خلال هذه الإجراءات الحكيمة التي تنقل المجتمع إلى مجتمع يعيش في رخاء وسعادة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوات لا تقتصر على تحسين الأوضاع المعيشية فحسب، بل تشكل أيضًا استثمارًا في المستقبل، حيث تعكس التفاني في تطوير القدرات الاقتصادية وتحفيز النمو المستدام لتحقيق مصر القوية والمزدهرة.

يذكر أن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

وقرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.