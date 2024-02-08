ماراثون على صدارة ترتيب هدافي «البريميرليج» بين صلاح وهالاند

تنطلق يوم «السبت» المقبل، مباريات الجولة 24 من «البريميرليج» حيث يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق إيفرتون، فيما يتواجه فريقا ليفربول وبيرنلي وسط تكهنات باحتمالية مشاركة محمد صلاح للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة.

ويشتد الصراع على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024، بعد الانتهاء من مباريات الجولة الـ23 من عمر البطولة، والتي شهدت سقوط ليفربول أمام نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورغم غياب صلاح بسبب الإصابة التي لحقت به مع منتخب «الفراعنة»، في كأس أمم إفريقيا 2023، إلا أنه ما زال يعتلي قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي برصيد 14 هدفا بالتساوي مع إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- محمد صلاح – ليفربول – 14 هدفا.

2- إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفا.

3- دومينيك سولانكي – بورنموث – 13 هدفا.

4- سون هيونغ مين – توتنهام –12 هدفا.

5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.

6- أولي واتكينز – أستون فيلا – 11 هدفا.

7- هوانغ هي تشان – وولفرهامبتون 10 أهداف

8- كول بالمر – تشيلسي 10 أهداف

9- ريتشارليسون – توتنهام 10 أهداف

10- ألكسندر إيزاك – نيوكاسل 9 أهداف.