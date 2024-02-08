” حجازى”: تطوير المرحلة الثانوية استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم

أكد دكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،أنه تم تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، ثم البدء فى المرحلة الإعدادية، وأنه سيتم تطوير المرحلة الثانوية استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إشراك المديرين الجدد في المؤتمر القومي للحوار المجتمعي المقرر حول تطوير منظومة الثانوية العامة باعتبارهم جزء رئيسي من هذا الحوار.

وأضاف حجازى؛ أنه تماشيًا مع متغيرات العصر، والثورات الصناعية والتحول الرقمى، أصبحت التكنولوجيا تتيح مصادر التعلم، مؤكدًا أنه لابد وأن يكون التعليم منتجًا للمعرفة، وتصبح المناهج مفاهيم كبرى، وأن يصبح التعليم منتجًا للوجدان والقيم.، مشيرا الى أن المبادرات الرئاسية فى قطاع التعليم والتى تشمل مبادرة ١٠٠ مدير مدرسة؛ تمثل عنصرا هاما في مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام تطوير منظومة التعليم، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالمديرين الجدد فى تدريب الدفعات المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقد حجازى تدريب مديرى المدارس ضمن مبادرة ١٠٠ مدير مدرسة بالسادس من أكتوبر على مدار يومين متتالين، بحضور الدكتورة رباب زيدان مدير عام الادارة العامة للقيادات التربوية، والدكتور مالك أحمد مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، وسيتو جوتشى مدير إدارة التوكاتسو بوحدة المدارس المصرية اليابانية وأعضاء فريق وحدة التوكاتسو، ومديرى أنشطة التوكاتسو، والخبراء اليابانين بوحدة المدارس المصرية اليابانية.