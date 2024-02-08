جوميز يتابع.. فوز الزمالك على شباب 2003 بثلاثية في لقاء من 3 أشواط

فاز فريق الزمالك الأول على فريق الشباب “مواليد 2003” بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم اليوم الخميس على ملعب “النادي” في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز نسخة موسم 2023-2024.

وفضّل الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، ليسجل أهداف الفريق كلاً من سيف الدين الجزيري «هدفين»، وإبراهيما نداي، في المقابل سجل كريم عبود هدف فريق الشباب.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، محمود علاء، حمزة المثلوثي، محمد السيد، زياد كمال، عمار ياسر، محمد عاطف، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، عبدالله السعيد وسيف الدين الجزيري.

سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة العاشرة من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد ضغط جماعي على دفاع فريق 2003 من الثلاثي «شيكابالا» والجزيري وعمار ياسر.

وسجل كريم عبدون هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 34، وبعدها سجل السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأول في الدقيقة 40 من رأسية قوية بعد عرضية من عبدالله السعيد.

فيما سجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للفريق الأول والثاني له في الدقيقة 56 من انفراد بالمرمى، بعدما تصدى له معاذ علاء قبل ان يتابع الكرة ويسكنها في الشباك، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول بثلاثية مقابل هدف.