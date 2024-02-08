مكافآت مالية ضخمة لنسور نيجيريا بعد التأهل لنهائى كأس أمم أفريقيا 2023

فى تحفيز منها للاعبى المنتخب الوطنى النيجيرى، قررت الحكومة النيجيرية صرف مكافآت إجادة للاعبي وجهاز منتخب النسور الخضر، تقديرا لمجهوادتهم في التأهل إلي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في كوت ديفوار بعد تخطي عقبة جنوب إفريقيا في قبل النهائي بصعوبة بضربات الجزاء.

وسيواجه منتخب نيجيريا مساء الأحد المقبل، منتخب كوت ديفوار على ملعب الحسن واتارا، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ونشر حساب منتخب نيجيريا عبر منصة «إكس» تغريدة جاء فيها: «وعدت الحكومة النيجيرية منتخب النسور الخضر بمكافات مالية علي التزامهم وتفانيهم في الوصول إلي نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار».

أضاف البيان، أن نائب الرئيس كاشيم شيتميا أخبر اللاعبين والمسؤولين في غرفة تبديل الملابس، بعد فوزهم الصعب علي منتخب جنوب إفريقيا، في نصف النهائي بأن الحكومة ستصرف مكافآت إجادة وأنهم يشعرون بالفخر مثل كل الشعب النيجيري بهذا الفوز.

وواصل منتخب نيجيريا مسيرته المميزة فى كأس أمم أفريقيا ونجح فى إقصاء جنوب أفريقيا من نصف النهائى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثامنة فى تاريخه.

كما ضرب منتخب «النسور الخضر» موعدًا أمام منتخب «الأفيال»، فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء الأحد المقبل، على ملعب «الحسن واتارا»، فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء «السبت» 10 فبراير، بين جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.