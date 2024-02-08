تعرف على سبب ظهور إمام عاشور بواقي للرأس في تدريبات الأهلي

مرتديًا واقيًا للرأس، ظهر لاعب وسط المارد الأحمر إمام عاشور، خلال مشاركته في مران فريقه اليوم «الخميس»، ضمن الاستعداد لمباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير المُقبل، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعن سبب ارتداء إمام عاشور لواقي الرأس، وهو نوع من التدابير الاحترازية تحنبا لتعرضه لأي ارتطامات، بعد تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر في كوت ديفوار، وغيابه عن مباراة الكونغو الأخيرة بمشوار الفراعنة، خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا والتي ودعها المنتخب الوطني من دور الـ16.

وكان فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، قد استأنف تدريباته اليوم «الخميس» على ملعب التتش، وذلك استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وكان الأهلي قد خاض مرانه صباح اليوم، واشتمل على بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة، التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، كما أدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس «الأربعاء»، واستثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش، وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏