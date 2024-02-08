5 ملايين دولار فى انتظار الفائز ببطولة كأس أُمم آسيا 2023

مواجهة عربية خالصة فيما بين منتخب قطر والأردن، على «استاد لوسيل» في الخامسة مساء يوم «السبت» المقبل، يشهدها نهائي كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.

كان منتخب «العنابى»، قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل منتخب الأردن للنهائى بعد الإطاحة بمنتخب كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.

وسيحصل بطل كأس آسيا على 5 ملايين دولار، فيما يحصد الوصيف على 3 ملايين دولار، أما أصحاب المركز الثالث والرابع على مليون دولار، فيما يحصل باقى المنتخبات المشاركة على 200 ألف دولار.

مشوار قطر

بدأ منتخب قطر بطولة كأس آسيا المقامة على أرضها، بشكل مميز بعدما تصدر المجموعة الأولى التى تضم طاجيكستان والصين ولبنان بالعلامة الكاملة بعد الفوز على لبنان بثلاثية نظيفة، ثم على طاجيكستان بهدف نظيف، ثم الانتصار على الصين فى الجولة الثالثة بهدف نظيف.

وتأهل منتخب قطر إلى دور ثمن النهائى ليواجه فلسطين فى مواجهة عربية خالصة، وتمكن العنابى من الفوز بهدفين مقابل هدف، ليواصل التقدم بثبات فى البطولة التى تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وتغلب منتخب قطر بصعوبة بالغة على منتخب أوزبكستان 3 /2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1، واستطاع التغلب على منتخب إيران فى مباراة نصف النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى المباراة الختامية أمام منتخب الأردن.

مشوار الأردن

بدأ منتخب الأردن بطولة كأس آسيا 2023 مشواره في البطولة بالفوز على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما في ثانى مبارياته، والهزيمة من البحرين بهدف نظيف في ثالث مبارياته في دور المجموعات، ليصعد إلى دور ربع نهائي البطولة كمركز ثالث برصيد 4 نقاط.

أطاح منتخب الأردن “النشامي” في دور الـ16 بمنتخب العراق أحد المرشحين على اللقب، بعدما حقق فوزا مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق مفاجأة كبرى في هذا الدور.

واستمرت رحلة النشامى ليحقق فوز صعب على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في دور ربع نهائي كأس آسيا، ليواصل إبهار المتابعين للبطولة الذى لم يكن أكثر المتفائلين فيهم أن يتخيل هذا السيناريو.

وكتب منتخب النشامى التاريخ عندما أطاح بمنتخب كوريا الجنوبية المدجج بالنجوم والذى يتقدمهم سون نجم توتنهام الإنجليزى، في دور نصف النهائي بهدفين نظيفين، ليخطف ورقة العبور لنهائى كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، ويتبقى له مباراة واحد لكتابة اسمه بحروف من النور في سجل المتوجين باللقب.