بالأسماء.. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بإنتخابات” المحامين”  

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم الخميس الموافق 8/2/2024، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات، ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية، عن كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024،وستعلن عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024 وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.