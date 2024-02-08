مديرية التعليم بالقليوبية تعلن جدول تظلمات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برئاسة سماح إبراهيم، الجدول الزمنى الخاص بمواعيد تقديم تظلمات الطلاب بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى الجارى٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتى من المقرر أن تبدأ الاحد المقبل الموافق ١١ من فبراير الحالى وتستمر حتى يوم الاثنبن الموافق ١٩ من نفس الشهر، مشددة على أن يتم حضور ولى الأمر ومعه صورة من البطاقة الشخصية فى يوم الاطلاع الذى تحدده لجنة الإطلاع النظام والمراقبة بمدرسة ٢٥ يناير، مع عدم إصطحاب المحمول ويتم تقديم الطلبات بمدرسة هدى شعراوى الابتدائية، موضحة أنه يتم إطلاق ولى أمر الطالب على ورقة الإجابة ويتم تجهيز كشوف بنتيجة الظلمات للطلاب المعدل درجاتهم فقط وإرسالها للإدارات التعليمية التابع لها مدارس المتقدمين بالتظلم .