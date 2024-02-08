بروتوكول تعاون بين مبادرة المحاميات المصريات ومبادرة حقي ووثيقة محامين حلوان

وقعت اليوم كلا من مبادرة المحاميات المصريات ومبادرة حقي ووثيقة محامين حلوان بروتوكول تعاون مشترك نص البروتوكول على التعاون المشترك فيما بين المبادرتين فى تقديم خدمات الدعم القانوني وكذلك متابعة الانتخابات الخاصة بنقابة المحامين العامة بجميع مراحلها وإصدار تقرير مفصل حول وضع المحاميات كمرشحات وناخبات بتلك الإنتخابات بالتعاون مع حملة انتخبوا المحاميات ومن المتوقع أن يبدأ عمل البروتوكول اليوم تزامنا مع مجريات العملية الانتخابية داخل نقابة المحامين ويستمر البروتوكول عاما كاملا ويجدد سنويا بموافقة الطرفين.