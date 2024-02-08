صناعة النواب تناقش أزمة توقف مصنع سكر أبوقرقاص الأسبوع المقبل

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب على مدار يومي الأحد والاثنين خلال الأسبوع المقبل.

وستناقش اللجنة الأحد المقبل خلال اجتماعاتها طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة آمال عبدالحميد بشأن توقف مصنع سكر أبوقرقاص بمحافظة المنيا.

وقال النائب معتز محمود إن طلب الإحاطة سيناقش أسباب توقف مصنع سكر أبوقرقاص، وخاصة في ظل تلك الظروف التي يعاني منها السوق المصري من ارتفاع أسعار السكر والوقوف على ما ترتب على توقف العمل بالمصنع حاليًا ومستقبلًا.

مضيفًا أن اللجنة ستناقش أيضًا خطة الحكومة للتحفيز على التوسع في زراعة قصب السكر، كما ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبوزيد بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة.