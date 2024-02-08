نائب رئيس لجنة المساعدات بالتموين: إرسال 61 طن مستلزمات مطلوبة لإغاثة أهالي غزة 

أكد اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، أنه تم اليوم إرسال القافلة الثالثة من المساعدات الإغاثة العاجلة، والتي تتضمن 26 شاحنة محملة بكافة المستلزمات المطلوبة من أهالي قطاع غزة بواقع 61 طن مساعدات .

وأوضح أن قافلة المساعدات تشمل 4 آلاف مرتبة و 2000 بطانية و 2000 حصيره ، مشيراً إلي أنه تم إرسال 2000 مشمع بلاستيك لتغطية الخيام من الأمطار ، فضلاً عن إرسال كميات كبيرة من أدوات النظافة العامة والشخصية تكفي 2000 أسرة مراعاة للوضع الصحي والإنساني .

ولفت فتحي، أن عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلي قطاع غزة بلغ 3 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية ، مشيرا إلي القافلة الأولي تضمنت 16 طنا من المساعدات والقافلة الثانية 23 طنا، بجانب القافلة الثالثة والتي تبلغ 61 طنا من المساعدات.

أشار نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقدميه من مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة 100 طن عبر 57 شاحنة وتشمل ، 12 ألف بطانية و 11 ألف مرتبه و 8 آلاف خيمة و 3 آلاف حصيره و 2000 مشمع بلاستيك للأمطار، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 2000 أسرة

وذكر فتحي، أنه يتم تجهيز متطلبات القافلة الرابعة بناء علي مطالب قطاع غزة لتتوالي باقي القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.