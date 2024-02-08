البورصة السلعية: لم يتم تحديد موعد لبدء التداول على سلعة الذهب على منصتها

نفت البورصة المصرية للسلع ما جاء فى البيان الصادر من شركة جولد ايرا للإستثمار في الذهب و المنشور على عدد من المواقع الإلكترونية بتاريخ 8/2/2024 تحت عنوان ” جولد ايرا تبدأ التداول على الذهب بالبورصة السلعية فبراير الجاري”

وأوضحت البورصة السلعية فى بيان لها اليوم أنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد محدد لبدء التداول على سلعة الذهب على منصة البورصة السلعية وأن الأمر مازال قيد الدراسة واستياء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

والجدير بالذكر أن الزيارة إلى مقر شركة “إيجي كاش”، والتي تمت الإشارة إليها في بيان شركة “جولد إيرا”، كانت بناء على دعوة موجهة من شركة “جولد ايرا” بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة من شركة “ايجي كاش” في مجال حفظ المعادن الثمينة والبدء في وضع الإجراءات التنفيذية و الإطار التنفيذي لعملية تداول الذهب على منصة البورصة السلعية.

وتؤكد البورصة السلعية – مصر أن كل ما يخص تداول السلع الجديدة على منصتها الالكترونية والإعلان عنه هو شأنً خاص بالبورصة السلعية – مصر فقط دون غيرها

.