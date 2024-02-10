“حجازى” يوجه رسالة للطلاب بمناسبة إطلاق المواد التعليمية والتدريبية للفصل الدراسي الثاني على موقع الوزارة
اطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى،جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.